Un uomo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è stato arrestato grazie alla videosorveglianza che ha ripreso l’intero atto di rapina avvenuto in un centro commerciale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Il 19 aprile, infatti, è eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Napoli Nord. L’uomo era accusato di rapina a mano armata, un crimine commesso il 22 febbraio 2025.

La rapina era avvenuta all’interno di un negozio del centro commerciale, dove l’indagato aveva fatto irruzione, pistola in pugno, costringendo la commessa a consegnare l’incasso. Tuttavia, non aveva fatto i conti con il sistema di videosorveglianza: le telecamere interne ed esterne hanno ripreso non solo il suo volto, ma anche la targa della sua auto, utilizzata per la fuga. Quest’ultima è risultata intestata proprio all’uomo, dando il via alle indagini.

Gli investigatori, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere, hanno riconosciuto l’indagato, già noto alle forze dell’ordine, e successivamente hanno rintracciato la sua abitazione. Lì, hanno trovato un indumento compatibile con quelli indossati durante la rapina.

Non solo, l’uomo è anche accusato di un’altra rapina avvenuta agli inizi di aprile 2025 in un parco residenziale di Frattamaggiore. In questo caso, una delle vittime ha fornito una descrizione dettagliata del rapinatore e successivamente, nel corso di un riconoscimento fotografico, ha identificato l’indagato tra le immagini mostrate dalla polizia giudiziaria.