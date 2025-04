Un ragazzino di 15 anni ritrovato privo di sensi e con una ferita alla testa nella serata di ieri, 31 marzo, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 23.30 in una strada della zona, suscitando preoccupazione tra i residenti.

L’intervento dei soccorsi

Il giovane è immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I medici stanno monitorando la sua situazione, ma le sue condizioni restano critiche.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capaccio, che hanno avviato le indagini per cercare di far luce su quanto accaduto. Al momento, le cause del ferimento sono ancora non chiare e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere ogni informazione utile per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno esaminando la scena del ritrovamento e ascoltando eventuali testimoni, mentre le indagini proseguono per comprendere se si tratti di un incidente, di un’aggressione o di un altro tipo di episodio.