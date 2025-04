Momenti di angoscia in via Orazio De Carlucci a Maddaloni, dove una ragazza di 16 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, situata al quarto piano di un complesso residenziale. Le condizioni della giovane sono gravi.

Il dramma in via Orazio De Carlucci

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i soccorritori del 118. La 16enne, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per ricevere le cure necessarie.

Secondo una prima ricostruzione, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario. I militari hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni che potrebbero aver portato al tragico evento.

Il precedente di tre settimane fa

Questo nuovo dramma riporta alla mente un altro tragico episodio avvenuto meno di tre settimane fa, sempre a Maddaloni. In quell’occasione, un altro adolescente, Matteo C., aveva perso la vita precipitando da una finestra al terzo piano di un edificio in via Gramsci. Secondo quanto appreso i due ragazzini erano legati sentimentalmente.