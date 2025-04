Una minorenne di 13 anni residente a Battipaglia, ma di origine asiatica, è al centro di una delicata indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno e condotta dal commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. La ragazza, promessa sposa a un uomo di 20 anni, è temporaneamente allontanata dalla sua abitazione e affidata a una casa famiglia lontana dalla Piana del Sele per garantirne la protezione e la sicurezza.

Le indagini e gli sviluppi

L’inchiesta si concentra su una possibile violazione dei diritti della minorenne, con particolare attenzione sulla natura e sulle modalità dell’accordo matrimoniale, che sembra essere stato stabilito senza il consenso della giovane. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire se ci siano implicazioni legate a matrimoni forzati o ad altre forme di abuso.

Inoltre, gli agenti stanno indagando su possibili episodi di cyberbullismo che la ragazza potrebbe aver subito, dal momento che frequenta la scuola media. L’obiettivo degli inquirenti è comprendere se la minorenne sia stata oggetto di molestie anche attraverso i canali digitali, aggravando ulteriormente la sua situazione.

Un caso complesso e una comunità coinvolta

Questo caso solleva preoccupazioni non solo per le implicazioni legali, ma anche per il benessere psicologico e sociale della giovane. Le autorità stanno facendo il possibile per proteggere i diritti della minorenne, mettendo in atto tutte le misure necessarie per evitarle ulteriori danni.