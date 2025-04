Un grave incidente stradale si è verificato in località Fonti a Sala Consilina, nel cuore della provincia di Salerno. Per cause ancora da accertare, una Mini Cooper è improvvisamente uscita di strada, terminando la sua corsa contro il muro di un edificio situato ai margini della carreggiata.

La conducente è una ragazza di 21 anni, trasportata in elisoccorso

Alla guida della vettura si trovava una ragazza di 21 anni, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. Dopo essere estratta dall’abitacolo, le condizioni della giovane sono apparse subito gravi.

È trasportata d’urgenza al campo sportivo più vicino, dove è atterrata un’eliambulanza che l’ha poi trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Nessun altro veicolo coinvolto, indagini in corso

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, sembrerebbe che nessun altro veicolo sia coinvolto nel sinistro.