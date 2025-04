Una giovane vita spezzata in un tragico incidente stradale. Si chiamava Raffaella Scudiero, la ragazza di 26 anni deceduta ieri mattina in un incidente avvenuto ad Acerra, in via Pietrabianca, al confine con la provincia di Caserta.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: la giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’impatto è stato violento e, subito dopo lo schianto, l’airbag sarebbe esploso.

Purtroppo, l’urto avrebbe causato una grave ferita alla gola, che potrebbe aver provocato il decesso per dissanguamento. Nonostante i soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Le autorità stanno esaminando la dinamica dell’incidente per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Si valutano diverse ipotesi, tra cui un possibile malore, un ostacolo improvviso sulla strada o un guasto meccanico.