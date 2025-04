L’Italia brilla all’European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO) 2025, tenutasi a Pristina (Kosovo) dall’11 al 17 aprile, con una prestazione storica: tre medaglie d’oro e una d’argento (a un solo punto dall’oro) e il primo posto nella classifica ufficiale riservata alle squadre europee. Con questo risultato, la squadra italiana è la vincitrice dell’EGMO 2025. Nella classifica assoluta l’Italia si è piazzata quarta, dietro a Cina, Stati Uniti e Australia, distaccata di un solo punto dal podio.

La squadra italiana era composta da: Anna Kazhamiakina del Liceo Galilei di Trento (terza con 32 punti su 42, medaglia d’oro), Barbara Catino del Liceo Volta di Milano e Giulia Comini del Liceo Calini di Brescia (28 punti, seste a pari merito, medaglie d’oro), Matilde Iannaccone del Liceo Dini di Pisa (26 punti, quattordicesima a pari merito, medaglia d’argento).

Tutte e quattro le concorrenti italiane si sono classificate tra le prime quindici partecipanti europee.

Le atlete Catino e Iannaccone avevano conquistato la medaglia d’argento all’EGMO 2024, mentre Comini aveva ottenuto la medaglia di bronzo, a conferma di un percorso di crescita e continuità ai massimi livelli. Il team era accompagnato da Veronica Sacchi (Leader) e Daria Pasqualetti (Deputy Leader), che hanno preso parte alle intense giornate di coordination per l’assegnazione dei punteggi.

«Tre ore di sonno e diciotto di coordination, ma abbiamo ottenuto il primo punteggio europeo», ha commentato con un certo orgoglio la leader Veronica Sacchi al termine degli incontri tra leader e coordinatori dei problemi per discutere il punteggio da assegnare su ciascun problema per ogni concorrente.

Due delle quattro atlete italiane, Kazhamiakina (in seconda superiore) e Catino (in quarta superiore),potranno partecipare anche alla prossima edizione, offrendo ottime prospettive per il futuro.

L’EGMO è una competizione internazionale riservata a giovani matematiche, con la stessa struttura delle Olimpiadi Internazionali della Matematica, a cui partecipano ogni anno squadre ufficiali da tutta Europa e, come ospiti, squadre da numerosi altri paesi del mondo.

La squadra italiana è stata selezionata e preparata dalla Commissione Olimpiadi dell’Unione Matematica Italiana.