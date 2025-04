Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha denunciato pubblicamente un grave episodio di furto d’identità digitale. Un account fake, che utilizza immagini risalenti a quando Strianese era Presidente della Provincia di Salerno, sta agendo a suo nome per scopi illeciti.

“Usano la mia immagine per interessi personali e anche per raggirare. Ma non sono io!” — ha dichiarato il primo cittadino.

Un profilo falso per truffe e raggiri

Secondo quanto riportato da Strianese, il falso profilo utilizza le vecchie foto istituzionali per contattare ignari cittadini e proporre acquisti, finanziamenti e investimenti sospetti.

Il sindaco precisa:

“Non rivesto più questa carica e non mi permetterei mai di utilizzare tali immagini per contattare persone a scopi personali.”

A seguito della scoperta, è stata presentata una denuncia formale alle autorità competenti e si invita la popolazione a segnalare immediatamente il profilo fake a Facebook.

Come agiscono i truffatori: il meccanismo del raggiro

Il metodo utilizzato è tristemente noto:

Viene inviata una richiesta di amicizia tramite social network.

Dopo l’accettazione, il truffatore propone opportunità di investimento promettendo guadagni elevati a fronte di piccoli investimenti iniziali.

Grazie all’uso dell’immagine di un’autorità pubblica, cerca di guadagnare rapidamente la fiducia della vittima.

Contestualmente, il falso profilo contribuisce a diffondere false informazioni, minando la fiducia nelle istituzioni.

L’appello del sindaco: massima attenzione

Michele Strianese ha chiesto ai suoi concittadini, e non solo, di prestare massima attenzione. Se si ricevono richieste sospette a nome suo, è fondamentale:

Non rispondere.

Non fornire dati personali o bancari.

Segnalare il profilo sui social network.

Informare tempestivamente le autorità.

La lotta contro il furto d’identità digitale

Il furto d’identità è un crimine grave, capace di generare disinformazione, sfiducia nelle istituzioni e danni economici alle vittime.

Il caso del sindaco Michele Strianese evidenzia quanto sia importante proteggere i propri profili social e verificare sempre l’autenticità dei contatti online.