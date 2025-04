L’organizzazione della giornata

Il gruppo archeologico poggiomarinese Terramare 3000, in occasione della Festa dei Lavoratori, ha deciso di organizzare una giornata ad ingresso gratuito per tutti (solitamente è a pagamento) presso il parco archeologico naturalistico di Longola. L’highlight della giornata sarà una visita guidata al parco archeologico; oltre a questo, però, ci saranno laboratori musicali e musica dal vivo, letture all’aperto e mostre fotografiche. Inoltre sarà anche possibile introdurre bici o pattini all’interno del parco per promuovere la mobilità sostenibile.

Per un parco più fruibile

La giornata è stata organizzata da Terramare 3000 in collaborazione con altre associazioni (La quercia, LiberaMente, Libera…) con l’obiettivo di rendere il parco di Longola il più fruibile possibile. Dopo una lunga chiusura durata 3 anni, infatti, il parco è stato riaperto solamente il mese scorso in occasione dell’Archeofestival, che ha riscosso un notevole successo con la partecipazione di circa 450 persone. L’associazione ha come obiettivo quello di riuscire a programmare almeno un’apertura settimanale del parco ed eventualmente più aperture fisse all’interno della settimana. È un percorso graduale, che potrà realizzarsi solo grazie ad aiuti e volontari disposti a collaborare. Il sogno sarebbe anche quello di poter istituzionalizzare Longola e creare nuovi posti di lavoro.

Il rapporto tra poggiomarinesi e Longola

I ragazzi del gruppo Terramare ci tengono a dire che a loro farebbe piacere se la maggior parte dei fruitori fosse poggiomarinese, dato che il parco di Longola è costruito con le risorse di questo comune e dei suoi abitanti e sarebbe anche giusto che loro fossero i primi ad apprezzarlo e visitarlo. Il parco è un ottimo posto per fare passeggiate e godersi la natura, oltre che un modo più interessante ed immersivo per conoscere i popoli che hanno dato origine alla nostra civiltà.