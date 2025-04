Un uomo di 48 anni, originario di Napoli e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a seguito di una violenta aggressione avvenuta in via Cuotto, nel comune di Serrara Fontana sull’isola di Ischia.

L’intervento della Polizia: caos e violenza in pieno giorno

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Ischia: una persona in evidente stato di agitazione stava dando in escandescenza in una zona residenziale. Gli agenti, accorsi prontamente, sono stati informati da alcuni residenti che l’uomo aveva spintonato una donna, facendola cadere rovinosamente a terra, per poi cadere a sua volta.

Fuga dall’ospedale e minacce

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato inizialmente trasportato in ospedale ma ha rifiutato le cure, minacciando una guardia giurata prima di allontanarsi. Poco dopo, si è recato nuovamente presso l’abitazione dei suoi vicini, minacciandoli e provocando un clima di terrore.

Tentata aggressione con una forbice

La situazione è precipitata ulteriormente quando gli agenti hanno rintracciato il 48enne nella propria abitazione. Alla vista della Polizia, l’uomo ha perso completamente il controllo, ha inveito contro gli agenti e ha tentato di aggredirli con una forbice. Solo dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo negli uffici di polizia.

Minacce anche dopo l’arresto

Anche una volta in Commissariato, l’uomo ha continuato a minacciare verbalmente gli agenti. Vista la gravità dei fatti, è stato tratto in arresto per i reati di:

Violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Lesioni personali

Oltraggio a pubblico ufficiale

Possesso di arma impropria

Le accuse e il procedimento giudiziario

Ora il 48enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà le misure da adottare. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza nelle aree periferiche dell’isola.