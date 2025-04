Un episodio surreale si è verificato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi barricato nella propria abitazione e aver tentato di disfarsi di un sacchetto contenente circa 30 grammi di cocaina.

Una chiamata “sospetta”

A far scattare l’intervento dei militari è una telefonata dello stesso 50enne, che ha contattato i carabinieri dichiarando di sentirsi minacciato. All’arrivo della pattuglia, però, la situazione ha preso una piega inaspettata: l’uomo si era chiuso dentro casa, rifiutandosi inizialmente di aprire.

La trattativa e il lancio dalla finestra

I carabinieri hanno così avviato una breve trattativa per cercare di convincerlo ad uscire. Nel frattempo, il 50enne ha tentato di liberarsi di un sacchetto, gettandolo dalla finestra: all’interno sono trovati circa 30 grammi di cocaina, immediatamente recuperati dai militari.

L’arresto

Una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno bloccato e arrestato l’uomo, quindi condotto in carcere. L’episodio, a tratti grottesco, ha evidenziato un comportamento contraddittorio da parte dell’uomo, che – forse in preda alla confusione – ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine pur avendo in casa una sostanza stupefacente.

Indagini in corso

Ora spetterà agli inquirenti ricostruire i dettagli della vicenda e stabilire se il 50enne fosse effettivamente sotto minaccia o se abbia tentato di simulare una situazione di pericolo per distogliere l’attenzione da altre attività illecite. Resta il fatto che il tentativo maldestro di disfarsi della droga ha portato direttamente all’arresto.