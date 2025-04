Momenti di tensione a Pavia, dove un 26enne originario di Napoli e residente in città è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in viale Matteotti, a pochi passi dal centro storico.

Il giovane, in evidente stato di alterazione, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale per un controllo di routine. Non riuscendo a identificarlo né a calmarlo, gli agenti hanno richiesto il supporto di una volante. È stato in quel momento che il 26enne ha improvvisamente colpito uno dei poliziotti con una violenta testata al volto, provocandogli la frattura del setto nasale.

L’agente ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 20 giorni. Il 26enne, invece, è stato bloccato e condotto in arresto.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto, mentre l’aggressore resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.