Un grave incidente domestico ha scosso nel pomeriggio di ieri la tranquilla località di Palinuro, frazione del comune di Centola, nel cuore del Cilento. Un uomo di 70 anni, residente nella rinomata destinazione turistica, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una scala mentre cercava di accedere al tetto della propria abitazione.

L’incidente e i primi soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano stava effettuando alcuni interventi domestici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi traumi, che hanno immediatamente destato preoccupazione.

A prestare i primi soccorsi sono stati i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto. Dopo aver effettuato una valutazione iniziale delle condizioni del ferito, i soccorritori hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso, considerando la gravità delle lesioni riportate.

Le condizioni dell’uomo

L’uomo è stato quindi trasferito in elicottero verso un centro ospedaliero specializzato per ricevere le cure del caso. Al momento, le sue condizioni cliniche sono considerate critiche, ma si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità sanitarie.