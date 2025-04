L’estate si avvicina e, insieme alla voglia di viaggiare, arriva una grande novità: il Bonus Vacanze 2025. Una misura pensata per sostenere gli italiani nell’organizzazione delle vacanze, offrendo un contributo economico fino a 1.400 euro. Scopriamo tutti i dettagli su come funziona e chi può beneficiarne.

Cos’è il Bonus Vacanze 2025

Il Bonus Vacanze 2025 è un’agevolazione economica erogata dall’INPS per aiutare le famiglie a coprire i costi di soggiorni estivi e autunnali. L’importo varia tra 800 e 1.400 euro, a seconda dell’ISEE familiare e della durata della vacanza.

Il bonus può essere utilizzato per soggiorni effettuati tra giugno e ottobre 2025, purché il rientro avvenga entro il 1° novembre 2025. L’obiettivo è quello di favorire il benessere psico-fisico, combattere l’isolamento e promuovere momenti di relax per chi spesso rinuncia alle vacanze per motivi economici.

A chi è destinato il Bonus Vacanze

Il Bonus Vacanze 2025 è destinato esclusivamente ai pensionati. I requisiti principali per richiederlo sono:

Essere pensionati INPS;

Avere un ISEE compatibile con le soglie previste;

Presentare domanda entro il 16 aprile 2025 attraverso il portale ufficiale dell’INPS.

L’importo varia in base alla durata del soggiorno:

800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti;

1.400 euro per soggiorni di 15 giorni e 14 notti.

Come utilizzare il Bonus Vacanze

Il contributo può essere utilizzato solo tramite agenzie di viaggio e tour operator accreditati. Non è quindi possibile utilizzarlo liberamente, ma bisogna scegliere pacchetti vacanza specifici proposti dagli operatori convenzionati.

Il bonus può coprire totalmente o parzialmente il costo del soggiorno, offrendo così un’opportunità concreta per trascorrere un periodo di ferie al mare, in montagna o in altre località turistiche italiane.

Attenzione alle scadenze

Chi intende usufruire del Bonus Vacanze deve presentare la domanda entro il 16 aprile 2025. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere l’agevolazione. Per inviare la richiesta è necessario accedere al portale INPS con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.