Scade giovedì 17 aprile 2025 il termine per presentare domanda nella procedura di selezione avviata da Poste Italiane per l’assunzione di portalettere. L’opportunità riguarda 13 regioni italiane, con sedi dislocate in 77 province, e prevede un contratto a tempo determinato.

Requisiti e modalità di candidatura

Per partecipare alla selezione, è necessario possedere il diploma di scuola superiore e la patente di guida. Tuttavia, non sono richieste conoscenze tecniche specifiche, né esperienze lavorative pregresse nel settore.

Inoltre, è possibile presentare la candidatura esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata tramite il sito ufficiale di Poste Italiane a questo link. La candidatura è valida solo se inviata entro il termine indicato.

Contratto e sedi di lavoro disponibili

Il contratto proposto è a tempo determinato, con durata e collocazione stabilite in base alle necessità operative delle sedi territoriali. Le regioni interessate sono:

Abruzzo: L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo

Lazio: Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo

Molise: Campobasso, Isernia

Sardegna: Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Sud Sardegna

Emilia-Romagna: Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena

Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino

Toscana: Firenze, Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato

Lombardia: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese

Valle d’Aosta: Aosta

Piemonte: Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola

Liguria: Genova, La Spezia, Imperia, Savona

Trentino-Alto Adige: Trento, Bolzano

Veneto e Friuli-Venezia Giulia: Verona, Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste

È importante sottolineare che i candidati potranno indicare una sola area territoriale di preferenza, e l’assegnazione definitiva sarà determinata sulla base delle esigenze aziendali.

Processo di selezione: fasi e requisiti

Una volta inviata la candidatura, i candidati selezionati riceveranno una comunicazione via e-mail, proveniente dall’indirizzo noreply@giuntipsy.com

, contenente il link per accedere al test attitudinale online. Per questa ragione, si raccomanda di controllare anche la cartella spam della propria casella di posta elettronica.

Coloro che supereranno la prima fase potranno essere convocati per lo svolgimento di una prova di guida su motomezzo 125cc a pieno carico. Tale prova è obbligatoria e il suo superamento costituisce requisito essenziale per l’assunzione. Successivamente, i candidati ritenuti idonei affronteranno un colloquio individuale per il completamento della procedura.