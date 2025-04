La primavera 2025 si preannuncia generosa per gli studenti italiani. Tra la pausa pasquale, il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio, molte scuole resteranno chiuse per oltre due settimane. Si tratta di un periodo ideale per godersi qualche giorno in famiglia, programmare una gita fuori porta o semplicemente prendersi un momento di relax lontano dai banchi.

Vediamo nel dettaglio il calendario scolastico 2025, regione per regione, tenendo presente che ogni istituto può prevedere lievi variazioni grazie all’autonomia scolastica.

Vacanze di Pasqua 2025: da giovedì 17 a martedì 22 aprile

Il cuore della pausa primaverile coincide con la settimana di Pasqua. In gran parte d’Italia, le scuole resteranno chiuse da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025, offrendo un’intera settimana di vacanza. Questo intervallo è valido per gli studenti di:

Sicilia

Lombardia

Molise

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Campania

Marche

Piemonte

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Puglia

Sardegna

Toscana

Umbria

Provincia autonoma di Bolzano

Tuttavia, alcune regioni prevedono date leggermente diverse. Ad esempio, in Liguria, Valle d’Aosta e Veneto, le lezioni riprenderanno già a partire da martedì 22 aprile, subito dopo Pasquetta.

In Trentino, invece, la pausa sarà più lunga. Qui le vacanze pasquali si estenderanno fino a sabato 26 aprile, grazie all’unione con il ponte del 25 aprile.

Ponte del 25 aprile: tre giorni di pausa per molti

Nel 2025, il 25 aprile (Festa della Liberazione) cade di venerdì, offrendo l’occasione perfetta per un weekend lungo. Con sabato 26 e domenica 27 a seguire, numerosi studenti potranno beneficiare di tre giorni consecutivi di riposo.

In particolare, le scuole resteranno chiuse in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Marche

Molise

Puglia

Umbria

Valle d’Aosta

La Sardegna avrà un giorno di vacanza in più, grazie alla festività del 28 aprile (Sa die de sa Sardigna), dedicata all’identità e all’autonomia dell’isola.

Ponte del Primo Maggio: un’altra mini-vacanza in arrivo

Anche il 1° maggio 2025, che cade di giovedì, sarà seguito da un giorno di chiusura scolastica in molte regioni italiane. Infatti, diversi istituti prolungheranno il riposo anche a venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio, offrendo così un secondo fine settimana lungo nel giro di pochi giorni.

Le regioni che concederanno questa pausa sono:

Calabria

Campania

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Valle d’Aosta

Veneto

Trentino

Provincia autonoma di Bolzano

Tra vacanze pasquali, ponti festivi e festività regionali, il mese di aprile 2025 rappresenta un’opportunità unica per studenti e famiglie di staccare la spina. Chi desidera organizzare viaggi, escursioni o semplicemente concedersi qualche giorno di pausa, troverà in questo periodo la combinazione ideale tra giorni festivi e chiusure scolastiche.