Anche l’Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, ha voluto esprimere la vicinanza spirituale al Santo Padre con un gesto intenso e simbolico. Insieme al clero, ai religiosi, ai diaconi e ai laici della città mariana, si è raccolto in preghiera dinanzi al Quadro della Madonna di Pompei, la stessa immagine che Papa Francesco venerò il 21 marzo 2015 durante la sua visita al Santuario.

“Papa Francesco amava in modo speciale il Santuario e il Santuario amava tanto il Santo Padre. Continuerà ad esserci vicino dal cielo”, si legge in una nota ufficiale.

La memoria di quel momento toccante viene rievocata con parole pronunciate dallo stesso Bergoglio:

“Abbiamo pregato la Madonna, perché ci benedica tutti: voi, me, e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna, perché ci custodisca. E pregate per me, non dimenticatevi.”

Il Santuario di Pompei ha assicurato che la preghiera per il Papa continuerà ogni giorno, con la certezza che Papa Francesco, oggi accanto al Padre e alla Mamma celeste, continuerà a intercedere per l’umanità dal Paradiso.

Un’Eredità Spirituale Che Rimane

Eletto Papa nel marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio è stato il primo Pontefice gesuita e il primo sudamericano a guidare la Chiesa cattolica. Ha portato con sé uno stile semplice, vicino alla gente, e un forte impegno verso la pace, la giustizia sociale e l’inclusione. Il suo pontificato rimarrà nella storia come un segno luminoso di misericordia e vicinanza ai più deboli.