Dramma nella mattinata di oggi in via San Giacomo 7, a Pollena Trocchia, dove un uomo ha perso la vita in seguito a una caduta da una scala mentre svolgeva lavori di tinteggiatura in un’abitazione privata. La vittima è Giuseppe Scarpato, 54 anni, residente a Massa di Somma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando a un’altezza di alcuni metri quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando violentemente al suolo. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul colpo.

Aperte le indagini: ipotesi lavoro irregolare

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude che l’uomo stesse lavorando “in nero”, senza le necessarie tutele previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal senso, si stanno verificando i rapporti tra la vittima e i proprietari dell’abitazione.

Una nuova vittima sul lavoro

Questo tragico episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro e sulle condizioni dei lavoratori impiegati irregolarmente, troppo spesso esposti a gravi rischi in assenza di misure adeguate. La comunità di Massa di Somma è sotto shock per la scomparsa di un concittadino conosciuto e benvoluto.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di chiarire eventuali omissioni e responsabilità legate alla tragedia.