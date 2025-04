Per le celebrazioni del 173° Anniversario della Polizia di Stato, la rivista ufficiale PoliziaModerna, ha elaborato il compendio dei dati di un anno di attività che la Polizia di Stato, attraverso i suoi 97.931 poliziotti, (80.625 uomini e 17.306 donne) ha messo in campo per garantire la sicurezza nelle province italiane nel 2024.

Sono circa 20mila i poliziotti in servizio alle Volanti, ai Reparti prevenzione crimine e alle Unità operative di primo intervento (Uopi), impegnati nel delicato compito di pattugliare il territorio. Nel 2024 sono state controllate circa quattro milioni di persone, 47.293 denunciate e 8.602 arrestate. Le Sale operative delle Questure italiane hanno gestito 4.351.509 chiamate, per un totale di 1.244.664 interventi svolti dagli equipaggi in servizio con auto e moto.

Durante lo scorso anno, le attività svolte dalle Squadre mobili e dalle Sezioni investigative del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato hanno portato, durante le 111 principali operazioni svolte, all’arresto di 1.542 persone, alla cattura di 35 latitanti e al sequestro di beni alla criminalità organizzata di 714 milioni di euro e di quattro tonnellate di droga.

Nel 2024, grazie al supporto del Servizio centrale anticrimine alle Divisioni anticrimine delle Questure, l’emissione da parte dei Questori di misure di prevenzioni personali ha registrato un incremento del 40%, per quanto riguarda i Daspo e del 30% dei provvedimenti di ammonimento per atti persecutori. Le proposte di sorveglianza speciale inoltrate dai Questori ai Tribunali sono aumentate del 29%. Sono stati eseguiti, inoltre, 39 sequestri successivi a richieste di misure di prevenzione patrimoniale, per un valore di 31 milioni e mezzo di euro e 56 confische per un totale di 76 milioni di euro. Le organizzazioni mafiose sono state raggiunte da provvedimenti ablatori per più di 90 milioni di euro.

I poliziotti delle Digos, coordinati dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, impegnati nella prevenzione e nel contrasto del terrorismo esterno, hanno arrestato 23 persone e rimpatriato altre 82 perché ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato. Per quanto riguarda la lotta al terrorismo interno, sono 15 gli arrestati e 506 i denunciati, 36 gli estremisti di destra e sinistra arrestati. Le Squadre tifoserie delle Digos invece, nello scorso anno, hanno arrestato 115 supporters e denunciati 1.721.