La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni, residente a Napoli e con precedenti penali, con l’accusa di tentata estorsione aggravata. Il fatto è avvenuto nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale della città. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Ponticelli, dopo che, nella giornata di giovedì, avevano ricevuto una segnalazione da parte di un commerciante locale.

Le indagini e l’appostamento

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era presentato presso un’attività commerciale della zona, avanzando una richiesta di denaro con l’intento di imporre un pagamento periodico, comunemente noto come “pizzo”. In risposta a questa segnalazione, gli agenti hanno organizzato un appostamento nei pressi dell’esercizio commerciale, in attesa di ulteriori sviluppi.

Come previsto, nella giornata di ieri, il sospettato è tornato sul posto per reiterare la richiesta estorsiva. A quel punto, i poliziotti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare e arrestare l’uomo in flagranza di reato.

L’accusa e le prossime fasi dell’inchiesta

L’arrestato dovrà ora rispondere dell’accusa di tentata estorsione aggravata, reato che prevede pene severe, soprattutto se commesso con modalità tipiche della criminalità organizzata.

Al momento, l’uomo si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà la convalida dell’arresto e le eventuali misure cautelari da applicare.