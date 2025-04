Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato di incendiare la propria abitazione, cospargendola di benzina e pretendendo denaro dalla madre. L’episodio è avvenuto all’ora di pranzo a Cancello ed Arnone ed è segnalato da una telefonata d’emergenza fatta dalla stessa vittima, una donna di 55 anni, esasperata dai continui episodi di violenza domestica.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, la madre era rientrata a casa accompagnata da una vicina, preoccupata per l’ennesima escalation di aggressività del figlio. Appena varcata la soglia, è rimasta investita da un forte odore di alcol proveniente dal corridoio.

Pochi secondi dopo, ha assistito a una scena agghiacciante: il figlio stava impregnando carta assorbente con benzina, già distribuita su tavolo e fornelli, pronto a dare fuoco all’intera abitazione. Alla vista della madre, il 22enne ha iniziato a inveire violentemente, pretendendo denaro e minacciandola di bruciare tutto se non avesse ceduto.

L’arresto e le accuse

All’arrivo dei carabinieri, il giovane si trovava ancora in stato di forte agitazione e aveva un accendino in mano. La madre, visibilmente scossa, ha raccontato ai militari che non si trattava del primo episodio e che da tempo subiva minacce e maltrattamenti da parte del figlio, legati a continue richieste di denaro.

Il 22enne è arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, mentre le indagini proseguono per verificare eventuali episodi precedenti non denunciati.