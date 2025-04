Intervento tempestivo delle forze dell’ordine nella serata di ieri in viale Dohrn, all’altezza della rotonda Diaz, dove era stata segnalata una rapina in corso.

Pestaggio dopo il furto: arrestati due uomini

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un 47enne e un 32enne di origini marocchine avrebbero aggredito un cittadino senegalese, sottraendogli 25 euro in contanti e successivamente colpendolo con violenza.

I due malviventi non sono riusciti a fuggire: all’arrivo dei carabinieri, infatti, erano ancora sul posto e sono stati bloccati e arrestati in flagranza per concorso in rapina impropria e lesioni personali.

La vittima in ospedale, prognosi di 10 giorni

Il cittadino senegalese, dopo l’aggressione, è stato soccorso e accompagnato in ospedale. I medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in 10 giorni. Fortunatamente, non si trova in pericolo di vita.

Gli aggressori portati in carcere

Al termine delle formalità di rito, i due uomini arrestati sono stati condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli della vicenda.