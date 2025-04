Nel mese di maggio 2025, i pensionati dovranno tenere conto di alcune importanti novità relative al pagamento delle pensioni. In particolare, a causa della coincidenza con la Festa dei Lavoratori del 1° maggio, giorno di chiusura per istituti bancari e uffici postali, l’accredito delle pensioni sarà posticipato al 2 maggio 2025.

Di conseguenza, il pagamento interesserà tutti i trattamenti previdenziali, assistenziali e pensionistici erogati dall’INPS, sia quelli accreditati su conto corrente sia quelli destinati al ritiro in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.

Accredito bancario e postale: nessuna azione richiesta

Per coloro che ricevono la pensione tramite accredito bancario o postale, non è necessaria alcuna procedura aggiuntiva. L’importo sarà reso disponibile a partire da venerdì 2 maggio 2025, senza bisogno di ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari.

Inoltre, il primo giorno utile “bancabile” del mese sarà appunto il 2 maggio, data in cui gli accrediti verranno effettuati regolarmente.

Ritiro in contanti: la turnazione alfabetica di Poste Italiane

Per i pensionati che invece optano per il ritiro in contanti presso Poste Italiane, è confermata la modalità di accesso per turnazione alfabetica, al fine di garantire un servizio più sicuro ed efficiente.

Il calendario stabilito è il seguente:

Dalla A alla B: venerdì 2 maggio 2025

Dalla C alla D: sabato 3 maggio 2025 (solo la mattina)

Dalla E alla K: lunedì 5 maggio 2025

Dalla L alla O: martedì 6 maggio 2025

Dalla P alla R: mercoledì 7 maggio 2025

Dalla S alla Z: giovedì 8 maggio 2025

Pertanto, è fondamentale rispettare l’ordine indicato per evitare lunghe attese e disagi presso gli uffici postali.

Cedolino pensione: come consultarlo online

Oltre al pagamento, a partire dagli ultimi giorni di aprile sarà disponibile anche il cedolino della pensione di maggio 2025. Gli interessati potranno visualizzarlo tramite il portale dell’INPS, accedendo all’area riservata MyINPS.

Accedendo con le proprie credenziali, sarà possibile:

Scaricare il cedolino in formato PDF

Verificare gli eventuali aggiornamenti degli importi e le trattenute IRPEF

Ricevere il cedolino direttamente tramite email, previa attivazione della funzione all’interno della sezione “Gestione consensi”

È importante sottolineare che la disponibilità del cedolino permetterà ai pensionati di avere un controllo immediato su eventuali variazioni dovute anche alle modifiche normative in tema di fiscalità.