Dopo la violenta perturbazione che ha recentemente interessato diverse regioni della Penisola, il tempo è destinato a cambiare nuovamente nel corso del fine settimana di Pasqua. Sebbene sia atteso un temporaneo miglioramento grazie a una momentanea rimonta dell’alta pressione, le condizioni meteorologiche risulteranno ancora instabili, soprattutto al Nord e sulle Isole maggiori. Secondo quanto riportato dagli ultimi modelli previsionali di 3BMeteo, la situazione sarà piuttosto eterogenea lungo tutta la Penisola.

Sabato 19 aprile: torna il sole al Centro-Sud

In primo luogo, è previsto un miglioramento generale del tempo a partire da sabato 19 aprile. Questo sarà dovuto al rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale, che favorirà condizioni più stabili soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Di conseguenza, la giornata si presenterà in prevalenza soleggiata su Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Inoltre, le temperature subiranno un generale aumento, raggiungendo valori tipici del periodo primaverile.

Tuttavia, si tratterà di una tregua destinata a durare poco. Già a partire da domenica, infatti, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare al Nord.

Domenica 20 aprile – Pasqua: tornano piogge e temporali al Nord

Con l’arrivo della domenica di Pasqua, il tempo subirà un rapido deterioramento, specialmente sulle regioni settentrionali. Infatti, l’ingresso di una nuova perturbazione porterà piogge diffuse e temporali localmente intensi. Nello specifico, i fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per poi estendersi nel corso della giornata anche alla Lombardia e all’Emilia occidentale.

Parallelamente, alcune precipitazioni raggiungeranno anche l’alto Triveneto, seppur in forma più attenuata. Nel frattempo, si osserverà un peggioramento anche in Sardegna e in Toscana, dove si prevedono forti piogge in serata.

Al contrario, il tempo si manterrà più stabile lungo il versante adriatico, nel Lazio e nelle regioni meridionali, dove il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. In queste aree, le temperature continueranno ad aumentare, contribuendo a rendere la giornata gradevole dal punto di vista climatico.

Lunedì 21 aprile – Pasquetta: instabilità diffusa con parziali miglioramenti

Nel corso della giornata di Pasquetta, l’instabilità tenderà a persistere, sebbene si possano registrare parziali miglioramenti nel corso del pomeriggio. In particolare, le condizioni meteorologiche resteranno incerte al Nordovest, dove potranno verificarsi ulteriori rovesci, alternati a brevi schiarite. Anche il Nordest, soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina, potrà essere interessato da precipitazioni sparse.

Nel frattempo, i fenomeni tenderanno a spostarsi anche verso le regioni centro-meridionali, con particolare riferimento all’area appenninica. Qui, si potranno verificare rovesci e temporali a carattere sparso, destinati ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata.

Inoltre, l’indebolimento dell’anticiclone determinerà un aumento dell’instabilità anche sulle isole maggiori e sul basso versante tirrenico peninsulare. Di contro, condizioni meteorologiche più favorevoli sono attese sul versante adriatico e su quello ionico, dove il tempo dovrebbe rimanere prevalentemente asciutto.