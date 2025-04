La città di Napoli potrebbe presto onorare Papa Francesco con l’intitolazione di una delle sue piazze più significative. A proporre questa iniziativa è stato il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, che ha annunciato la proposta durante una recente discussione politica. L’idea, che prevede l’intitolazione della piazza antistante la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, vuole rendere omaggio al legame speciale tra il Santo Padre e la città partenopea.

Un incontro che rimarrà nella memoria

Gennaro Paipais ha ricordato con affetto un incontro privato con Papa Francesco a Roma, durante il quale il pontefice gli disse: «Amo Napoli, il calore delle sue persone. E la pizza». Un aneddoto che sottolinea il profondo affetto che Papa Francesco ha sempre nutrito per la città, la sua gente e le sue tradizioni.

Secondo quanto riferito da Paipais, il gruppo consiliare “Manfredi” ha discusso e sostenuto la proposta di intitolare una piazza importante a Papa Francesco, in particolare quella di Capodimonte, un’area che rappresenta uno degli angoli più iconici e significativi di Napoli. La scelta della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio come punto di riferimento per questa intitolazione non è casuale, ma simbolica. Capodimonte, infatti, è un luogo che incarna sia la spiritualità che la bellezza artistica della città.

Il rapporto tra Papa Francesco e Napoli

Il rapporto tra Papa Francesco e la città di Napoli è stato caratterizzato da un legame profondo e ricco di significati. Durante il suo Pontificato, Papa Francesco ha visitato Napoli ben due volte, toccando luoghi simbolici della città come Scampia, il Duomo e Posillipo. Queste visite hanno avuto un impatto speciale sulla comunità, in particolare sui più fragili e bisognosi.

Le parole di Paipais riflettono il significato di questi incontri: «Il rapporto tra Papa Francesco e Napoli è fatto di incontri che hanno lasciato il segno nella memoria collettiva, soprattutto dei più fragili». Questi momenti, intrisi di speranza e di messaggi di solidarietà, continuano a risuonare nel cuore dei napoletani, che ricordano il pontefice come un simbolo di speranza, vicinanza e amore per i più deboli.

Una proposta condivisa

La proposta è stata discussa informalmente con i vari gruppi consiliari, con una prima reazione positiva e una preliminare condivisione dell’idea. Lunedì, il consiglio comunale di Napoli si riunirà per esprimersi ufficialmente sulla proposta. La decisione di intitolare una piazza a Papa Francesco, infatti, non solo rappresenta un gesto simbolico di riconoscimento, ma anche un atto di amore e gratitudine verso un Papa che ha saputo toccare le corde del cuore di Napoli.