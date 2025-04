Un violento incendio ha scatenato il panico a Pomigliano d’Arco, nella serata di ieri. Le fiamme hanno interessato una palazzina popolare in via Walter Tobagi, rendendo necessario l’intervento congiunto dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. A scopo precauzionale, sono stati evacuati 16 appartamenti per consentire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza. Nonostante il rapido intervento delle squadre di soccorso, 10 residenti hanno riportato lievi sintomi di intossicazione da fumo e sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118.

Fortunatamente, l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi ulteriormente. Terminata l’emergenza, i condomini hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni.

Indagini in corso per accertare le cause

Al momento, sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo. Non si esclude alcuna pista, ma saranno i rilievi tecnici e le testimonianze dei residenti a fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi. Tuttavia, l’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli edifici residenziali e dell’importanza di una manutenzione costante degli impianti elettrici e delle strutture.