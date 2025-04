Con l’inizio del mese di maggio, molti cittadini italiani attendono l’erogazione dei pagamenti INPS relativi a pensioni, assegni familiari, indennità di disoccupazione e altri sussidi. Tuttavia, a causa della festività del 1° maggio e di alcuni aggiornamenti normativi in corso, si prevedono lievi ritardi per alcune prestazioni. Di seguito viene fornito un quadro completo e dettagliato del calendario dei pagamenti INPS previsti per maggio 2025.

Pagamento delle pensioni – Maggio 2025

A causa della festività del 1° maggio (Festa del Lavoro), i pagamenti delle pensioni subiranno un leggero slittamento. Infatti, l’accredito su conti correnti bancari e postali inizierà da venerdì 2 maggio 2025. Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, verrà seguito un calendario in ordine alfabetico basato sull’iniziale del cognome:

Cognome Giorno di pagamento

A-B Venerdì 2 maggio

C-D Sabato 3 maggio (solo mattina)

E-K Lunedì 5 maggio

L-O Martedì 6 maggio

P-R Mercoledì 7 maggio

S-Z Giovedì 8 maggio

Inoltre, è importante sottolineare che i pensionati che non hanno ancora comunicato all’INPS le proprie coordinate bancarie potrebbero subire ulteriori ritardi nell’erogazione.

Assegno di Inclusione (ADI) – Maggio 2025

Per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione (ADI), il pagamento di maggio è previsto in due fasi. In primo luogo, giovedì 15 maggio 2025 verranno erogati i primi pagamenti, comprensivi degli eventuali arretrati. In secondo luogo, martedì 27 maggio 2025 verranno accreditati i rinnovi mensili per chi già riceve la prestazione.

Ricordiamo che l’ADI è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 10.140 euro, che abbiano almeno un componente minorenne, con disabilità, over 60 o in condizione di svantaggio sociale.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Anche il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) verrà pagato nelle stesse date dell’Assegno di Inclusione. Pertanto, i beneficiari riceveranno l’accredito giovedì 15 maggio 2025 (per primi pagamenti e arretrati) e martedì 27 maggio 2025 (per i pagamenti ordinari).

Si tratta di un contributo mensile pari a 500 euro rivolto a cittadini tra i 18 e i 59 anni con ISEE entro i 10.140 euro, a condizione che partecipino attivamente a percorsi di formazione o politiche attive per il lavoro.

Assegno Unico Universale – Maggio 2025

L’Assegno Unico Universale, dedicato alle famiglie con figli a carico, viene solitamente erogato a partire dal giorno 20 di ogni mese. Per il mese di maggio 2025, considerando che il giorno 20 cade di martedì, i pagamenti dovrebbero avvenire regolarmente tra il 20 e il 24 maggio.

Nel caso di nuove domande o di aggiornamento dell’ISEE, l’erogazione potrebbe subire ritardi e includere anche gli eventuali arretrati relativi ai mesi precedenti.

NASpI e DIS-COLL – Maggio 2025

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL saranno regolarmente pagate entro la metà del mese, con accredito previsto entro mercoledì 15 maggio 2025. I nuovi beneficiari riceveranno il primo pagamento entro la fine del mese, in base ai tempi di lavorazione della sede INPS competente.

Carta Acquisti – Ricarica Maggio 2025

Infine, la ricarica della Carta Acquisti per il bimestre maggio–giugno è programmata per giovedì 15 maggio 2025. In questo caso non sono previsti ritardi.

Come controllare i pagamenti INPS

Per verificare lo stato dei pagamenti, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino attraverso il portale INPS. È necessario disporre di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In caso di dubbi, ritardi o anomalie, è possibile contattare l’INPS tramite i seguenti canali:

Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)

Numero 06 164 164 (da rete mobile)

Una sede territoriale INPS