Una tragedia ha scosso la comunità di Ottaviano, in provincia di Napoli, nella mattinata di oggi. Una donna, L.I. di 31 anni, ha perso la vita a causa delle gravi ustioni riportate, e attualmente i carabinieri stanno indagando sull’accaduto, interrogando il marito della vittima. Secondo quanto ricostruito finora, la donna è soccorsa d’urgenza dopo l’incidente e inizialmente trasportata all’ospedale di Nola, per poi essere trasferita d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ustioni. A chiamare i soccorsi, come riferito, sarebbe stato proprio il marito, che ora è sotto interrogatorio da parte degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ottaviano, della compagnia di Torre Annunziata e il Nucleo investigativo del Gruppo oplontino, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Non si esclude che possa trattarsi di un incidente, ma le circostanze sono ancora in fase di accertamento.

La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta sul caso e ha disposto il sequestro dell’abitazione in cui si sono verificati i fatti, al fine di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento, le autorità stanno cercando di capire se ci siano responsabilità o altre cause che abbiano contribuito a questa tragica morte.