Si sono seduti al tavolo, hanno ordinato il meglio del menù – ostriche, pesce fresco e rosato pugliese – e poi sono fuggiti senza pagare il conto da 387,50 euro. È accaduto martedì sera al ristorante Il Cortigiano, uno dei locali più noti e frequentati di Bari, situato in via Filippo Turati, a pochi passi dal commissariato di Polizia.

Un piano studiato nei dettagli

I protagonisti dell’episodio sono tre persone – due uomini e una donna – che si sono presentate come normali clienti. Hanno ordinato un pasto ricercato: ostriche, braciolette, focaccia, due pesci pregiati e bottiglie di rosato pugliese a base di negroamaro. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe successo poco dopo.

Tra una portata e l’altra, i tre si sono allontanati più volte dal tavolo con la scusa di fumare, lasciando sempre la borsa della donna sul tavolo, probabilmente per non destare sospetti. Alla terza “pausa sigaretta”, hanno addirittura chiesto un accendino al cameriere. Poi, invece di rientrare, sono fuggiti.

Una fuga immortalata dalle telecamere

A nulla è servita la borsetta lasciata sul tavolo: si trattava di un oggetto di scarso valore e completamente vuoto. Il conto salato, invece, è rimasto a carico del ristorante. I titolari hanno subito allertato le forze dell’ordine e consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso chiaramente i volti e i movimenti dei tre clienti in fuga.

Rischiano una denuncia

La vicenda è ora al vaglio delle autorità. I tre rischiano una denuncia per insolvenza fraudolenta, reato previsto dal codice penale per chi consuma beni o servizi con l’intenzione di non pagare.