Una giovane donna di 25 anni, residente in provincia di Napoli, è tragicamente deceduta dopo essere operata in una struttura sanitaria di Mercogliano per patologie cardiochirurgiche. La notizia, che ha sconvolto l’intera comunità, ha fatto scattare un’inchiesta della Procura della Repubblica di Benevento, che ora indaga sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane.

L’operazione e le complicazioni post-operatorie

Nei giorni precedenti al decesso, la donna era sottoposta a un intervento cardiochirurgico presso una struttura sanitaria di Mercogliano. Dopo l’operazione, la giovane era dimessa e inviata in una struttura riabilitativa della Maugeri, situata a Telese Terme, in provincia di Benevento, per la riabilitazione post-operatoria. Tuttavia, dopo soli un giorno di degenza, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. La situazione clinica della giovane è peggiorata al punto che i sanitari della Maugeri hanno deciso di trasferirla d’urgenza presso l’ospedale San Pio di Benevento, noto anche come ospedale Rummo, dove si sono resi necessari interventi specialistici salvavita.

Il ricovero in rianimazione e il decesso

Arrivata al Rummo, la donna è immediatamente ricoverata in rianimazione, ma nonostante gli sforzi dei medici, nel pomeriggio di ieri, la giovane è purtroppo deceduta. Il suo decesso ha suscitato grande dolore tra i familiari e, in seguito a una telefonata al 113, sono attivate le indagini da parte della Procura della Repubblica di Benevento e della Squadra Mobile della città.

L’inchiesta della Procura e il sequestro delle cartelle cliniche

A seguito della denuncia dei familiari, la Procura sannita ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause che hanno determinato la morte della giovane donna. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche nelle tre strutture sanitarie coinvolte nel percorso di cura della paziente: l’ospedale di Mercogliano, la Maugeri di Telese Terme e l’ospedale San Pio di Benevento.

Autopsia per chiarire la causa del decesso

Per comprendere con certezza la causa del decesso, la Procura ha disposto che venga eseguita un’autopsia sul corpo della giovane. L’esame autoptico servirà a stabilire se le complicazioni post-operatorie siano state fatali e a individuare eventuali responsabilità mediche. Nel frattempo, la polizia giudiziaria è incaricata di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare chiarezza su quanto accaduto.