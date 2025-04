L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha recentemente annunciato l’apertura di un concorso pubblico nel 2025 per l’assunzione di 394 Ispettori di Vigilanza a tempo indeterminato. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione. Di seguito, ecco tutti i dettagli che gli aspiranti candidati dovrebbero conoscere.

Requisiti per Partecipare al Concorso

Per partecipare al concorso INPS 2025, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

– Titolo di studio richiesto: Laurea in Giurisprudenza o Economia.

– Posizione: I posti disponibili sono per la figura di Ispettore di Vigilanza, un ruolo cruciale per il controllo e la supervisione delle attività fiscali e contributive.

Prove d’Esame

Il concorso prevede due prove principali, che testeranno le competenze e la preparazione dei candidati:

1. Prova scritta: La prova scritta consisterà nella simulazione di casi di evasione contributiva, dove i candidati dovranno dimostrare la loro capacità di affrontare situazioni pratiche in materia di contributi e previdenza.

2. Prova orale: Il colloquio orale si concentrerà principalmente sulle direttive Antiriciclaggio, un tema fondamentale per i professionisti che operano nell’ambito delle verifiche e delle ispezioni legate alla legalità finanziaria.

Come Presentare la Domanda

Il bando di concorso sarà pubblicato ufficialmente sul sito web dell’INPS e sulla piattaforma inPA, il portale dedicato al reclutamento nella Pubblica Amministrazione. È importante monitorare regolarmente questi canali per rimanere aggiornati sulle tempistiche e le modalità di partecipazione.

Gli interessati dovranno presentare la loro domanda secondo le modalità indicate nel bando, che sarà disponibile in formato digitale. Per non perdere l’opportunità, è fondamentale seguire attentamente tutte le istruzioni fornite nel bando ufficiale.

Monitorare gli Aggiornamenti

Per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime novità relative al concorso, si consiglia di seguire i canali ufficiali dell’INPS, come il sito web e la piattaforma inPA. Inoltre, è possibile iscriversi a canali Telegram e WhatsApp per ricevere le comunicazioni in tempo reale.