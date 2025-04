A soli 23 anni, Anastasia Baroni ha perso la sua lunga e dolorosa battaglia contro la leucemia mieloide acuta. La giovane mamma, che lascia un bambino di 4 anni, è morta dopo aver combattuto con coraggio contro la malattia. Il funerale di Anastasia si terrà venerdì 4 aprile 2025, alle 9, presso la chiesa di San Vincenzo Maria Strambi a Piediripa, frazione di Macerata.

Nel gennaio del 2023, Anastasia aveva condiviso la sua storia con il “Resto del Carlino”, raccontando la sua esperienza dal momento in cui le era diagnosticata la malattia. Nonostante le difficoltà, la giovane donna non aveva mai perso la speranza e continuava a credere che un donatore compatibile potesse salvarle la vita. Anastasia aveva dichiarato che, pur consapevole della difficoltà di trovare un donatore – visto che solo una persona su 100.000 è compatibile con chi attende un trapianto – la speranza non l’aveva mai abbandonata.

Nel suo racconto, Anastasia aveva spiegato che già prima della diagnosi aveva avvertito i primi segnali della malattia: stanchezza, affaticamento, difficoltà a svegliarsi. “Poi è arrivata la conferma”, aveva detto. La giovane mamma aveva anche confessato di aver provato una grande rabbia, sentendosi impotente di fronte alla malattia, soprattutto perché non poteva stare accanto a suo figlio, un pensiero che l’aveva tormentata per tutta la durata della sua lotta.