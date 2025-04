Il diritto all’ascolto dei minori in tutti i settori della nostra società è divenuto negli anni sempre più una necessità sociale. Tanto da istituire una giornata ad hoc per riflettori sui bisogni dei nostri bambini.

E’ così in attuazione dell’articolo 3 della legge 4 luglio 2024, n. 104, domani 9 aprile 2025 sarà celebrata, per il primo anno, la “Giornata nazionale dell’ascolto dei minori”, con l’intento di informare e di sensibilizzare sul tema dell’ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

Il diritto all’ascolto del minore prevede il diritto di ciascun bambino e fanciullo ad essere ascoltato in tutti i processi decisionali, ad esprimere liberamente il proprio pensiero in ogni contesto di vita, come quello della famiglia, della scuola, del gioco, dei momenti ricreativi, culturali, fino agli ambiti sanitario e giudiziario e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

In occasione della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori le istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, al fine di promuovere l’organizzazione e la realizzazione di incontri ed iniziative di informazione e sensibilizzazione che possano coinvolgere tutta la comunità educante, possono realizzare iniziative con l’intento di assicurare la partecipazione attiva dei minorenni in tutte le sedi.