Tragedia nelle prime ore del mattino a Napoli, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un taxi in via Don Bosco, nel quartiere Arenaccia. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:25 mentre la vittima stava attraversando la strada. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso: l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero al CTO a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il pedone stava attraversando via Don Bosco quando è rimasto travolto da un taxi, alla cui guida si trovava un uomo di 48 anni. Il veicolo procedeva in direzione piazza Carlo III – largo Santa Maria del Pianto. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza all’ospedale da parte dei sanitari del 118.

Intervento della Polizia Locale e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha effettuato i rilievi tecnici utili a determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Come da prassi, è informato il Pubblico Ministero di turno della Procura di Napoli, che ha disposto il sequestro del veicolo e il ritiro della patente al conducente del taxi.

Inoltre, il tassista è sottoposto a test urgenti per accertare l’eventuale stato di alterazione psicofisica al momento dell’investimento. La salma della vittima è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico, che potrebbe fornire ulteriori elementi per chiarire le cause del decesso.

Sicurezza stradale e attraversamenti pedonali sotto osservazione

L’incidente rilancia l’attenzione sulle condizioni di sicurezza delle strade cittadine, in particolare nei punti in cui pedoni e veicoli si incrociano frequentemente. Via Don Bosco, una delle arterie trafficate della zona orientale di Napoli, è spesso teatro di incidenti e criticità legate alla velocità e alla visibilità.