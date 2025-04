Dramma a Nocera Inferiore, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il giovane, di origine marocchina, sarebbe stato impiegato in nero in una fabbrica specializzata nella trasformazione del legno. L’incidente sarebbe avvenuto durante i primissimi giorni di impiego, forse addirittura il primo giorno di lavoro.

Indagini in corso e quattro indagati

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo. Al momento, risultano quattro indagati tra i responsabili dell’azienda, un atto dovuto per consentire l’esecuzione dell’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni. I risultati ufficiali dell’esame non arriveranno prima di 90 giorni.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del reparto territoriale coordinato dal comandante Gianfranco Albanese, mirano a ricostruire con precisione le ultime ore di vita del minorenne e a chiarire le circostanze esatte dell’incidente.

Lavorava senza contratto e senza documenti

Secondo quanto emerso dalle fonti investigative, il ragazzo era privo di regolare contratto di lavoro e non aveva con sé documenti d’identità. La sua identità è accertata solo in un secondo momento, grazie al rilievo delle impronte digitali.

Le autorità stanno cercando di chiarire da quanto tempo fosse al lavoro e chi lo avesse assunto in modo irregolare. È anche ascoltato il fratello del giovane, oltre ad alcune persone informate sui fatti.

Le ipotesi: schiacciato da un macchinario o colto da malore

Il ragazzo è trasportato in auto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore in condizioni gravissime da due persone, che poi si sarebbero allontanate senza fornire spiegazioni. Le autorità non hanno confermato la notizia iniziale secondo cui sarebbe abbandonato al pronto soccorso.

Il 17enne è deceduto poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. Le indagini cercano di chiarire se il giovane abbia avuto un malore causato da un ferimento con un macchinario, o se sia stato schiacciato da un’attrezzatura pesante.