Si svolgeranno domani alle ore 16, nella parrocchia di San Nicola a Castelvenere, i funerali di Alessandra, la bambina di soli 4 anni deceduta in circostanze ancora da chiarire, nella notte tra il 14 e il 15 dicembre dello scorso anno, all’interno di un’abitazione a Tufino, in provincia di Napoli.

A renderlo noto è il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità:

“La nostra comunità si unisce commossa ai genitori e ai nonni della piccola Alessandra per la sua tragica scomparsa”.

Una morte ancora avvolta nel mistero

La vicenda è attualmente al centro di un’indagine aperta dalla Procura di Nola, che sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto quella sera. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe caduta da una scala a chiocciola all’interno dell’abitazione dove viveva temporaneamente, affidata dai servizi sociali a una coppia di zii.

I due coniugi risultano attualmente indagati per i reati di maltrattamenti e omicidio colposo. Sebbene inizialmente le ferite riportate dalla piccola non fossero apparse gravi, al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, purtroppo, per Alessandra non c’era già più nulla da fare.

Le telefonate al 118: prima una broncopolmonite, poi la caduta

Due sono le telefonate effettuate al numero di emergenza quella sera. Nella prima si parlava di problemi respiratori riconducibili a una broncopolmonite; nella seconda, invece, si faceva riferimento alla caduta accidentale dalle scale. Questo elemento ha contribuito ad alimentare i dubbi degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Indagini in corso: si attendono risposte

L’abitazione di Tufino dove si è consumata la tragedia è stata posti sotto sequestro, e le autorità stanno vagliando ogni dettaglio, con l’obiettivo di fare luce su eventuali responsabilità.

Nel frattempo, la piccola Alessandra sarà accompagnata nel suo ultimo viaggio dalla comunità di Castelvenere, dove era ufficialmente residente, in un clima di profondo dolore e commozione.