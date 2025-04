Momenti di tensione nella tarda serata in piazzale Brunelleschi a Portici, dove un ragazzo di appena 15 anni è stato denunciato dalla Polizia per accensioni ed esplosioni pericolose.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. Gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, già impegnati in attività di controllo del territorio, sono giunti rapidamente sul posto. Sul manto stradale hanno rinvenuto cinque cartucce a salve e, nelle immediate vicinanze, hanno individuato un gruppo di giovani.

Uno di loro corrispondeva esattamente alla descrizione fornita da alcuni testimoni. I poliziotti lo hanno identificato: si tratta di un 15enne residente a Portici, che ha ammesso di essere l’autore degli spari.

Trovata la pistola a salve in un garage

Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno esteso la perquisizione a un garage situato nelle vicinanze del luogo dell’esplosione. All’interno, è stata trovata una pistola a salve calibro 8 mm, con 11 cartucce ancora intatte.

Il minore è stato quindi denunciato per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Dopo le formalità di rito, è stato affidato ai genitori, come previsto dalla normativa vigente per i minori.