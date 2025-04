Grave episodio di violenza domenica sera in via Chiaia, nel cuore di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al polmone dopo una lite nata per futili motivi. A rendere noto l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, in contatto con i familiari della vittima.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita, il giovane, in compagnia della fidanzata e di tre amici, stava passeggiando lungo via Chiaia, particolarmente affollata, quando ha urtato inavvertitamente una ragazza che camminava in senso opposto. L’episodio, apparentemente insignificante, ha scatenato la reazione violenta degli amici della ragazza, che hanno aggredito il 16enne con pugni, schiaffi e infine coltellate, ferendolo in modo serio all’altezza del polmone.

Le condizioni della vittima

Il minorenne è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. I genitori della fidanzata del ragazzo, dopo aver sporto regolare denuncia, si sono rivolti al deputato Borrelli per chiedere che sia fatta piena luce sull’accaduto.

L’intervento del deputato Borrelli

«Il ragazzo è sotto shock e non ricorda nulla dell’aggressione. Poteva essere una tragedia e questa storia non può finire così. Quei delinquenti devono essere identificati e assicurati alla giustizia», ha dichiarato Borrelli.

Il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra ha poi aggiunto: «Ogni bravo ragazzo, ogni volta che esce di casa, rischia la vita. È necessario intervenire drasticamente contro l’ondata di violenza che dilaga in città. Con pochi agenti e commissariati che chiudono è sempre più difficile garantire la sicurezza».

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare gli autori dell’aggressione, in un contesto dove, secondo Borrelli, “in giro ci sono troppe armi e troppi balordi pronti a usarle”. È stata richiesta la massima attenzione da parte degli inquirenti per fermare soggetti potenzialmente molto pericolosi.