Momenti di tensione nella zona del Granatello, cuore della movida porticese, dove un giovane di 21 anni è denunciato dai Carabinieri per aver minacciato un ragazzo con un coltello.

La dinamica dell’episodio

Il fatto è avvenuto durante il fine settimana, mentre centinaia di giovani affollavano l’area del porticciolo. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, impegnati nei controlli rafforzati per la sicurezza della movida, sono intervenuti rapidamente dopo aver ricevuto segnalazioni su una lite tra ragazzi, durante la quale uno di loro avrebbe estratto un’arma.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno accertato che un 19enne era minacciato da un giovane originario di Poggioreale, armato di un coltello a scatto con una lama di 15 centimetri.

Il sequestro e la denuncia

Il 21enne è stato rintracciato in breve tempo e trovato ancora in possesso dell’arma. Per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi. Il coltello è posto sotto sequestro.

Secondo le prime ricostruzioni, il motivo del litigio sarebbe da ricondurre a futili motivi, anche se restano in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Controlli rafforzati nella movida

La presenza tempestiva dei Carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. I controlli nella zona del Granatello proseguiranno, soprattutto nei fine settimana, per garantire la sicurezza dei giovani e prevenire episodi di violenza.