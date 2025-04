L’Italia festeggia la nascita del suo 25° Parco Nazionale: è quello del Matese, un’area naturale a cavallo tra Campania e Molise. Con il decreto firmato il 22 aprile 2025 dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il parco passa da 33.000 a quasi 88.000 ettari, ottenendo finalmente il riconoscimento di area protetta di rilievo nazionale.

Un polmone verde tra Campania e Molise

Il nuovo Parco Nazionale del Matese comprende 52 comuni, quattro province e due regioni, ed è il risultato di un lungo lavoro congiunto tra il Ministero dell’Ambiente (MASE), l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le amministrazioni locali.

La firma arriva proprio nella Giornata della Terra, a sottolineare l’impegno concreto dell’Italia nella salvaguardia della biodiversità.

“Il Matese è uno scrigno di natura e cultura”, ha dichiarato il ministro Pichetto, “e con questa istituzione vogliamo costruire una nuova visione di sviluppo sostenibile, condivisa con istituzioni e comunità locali”.

Il ruolo della giustizia amministrativa

Il decreto arriva anche in seguito a una sentenza del TAR del Lazio dell’ottobre 2024, che ha imposto l’attuazione della legge istitutiva risalente addirittura a dicembre 2017. Nonostante anni di ritardi politici, l’azione della magistratura ha accelerato l’iter.

Come sottolineato dal WWF Italia, la creazione del parco rappresenta un passo importante verso l’obiettivo internazionale di proteggere il 30% del territorio terrestre e marino entro il 2030.

Tuttavia, l’associazione ambientalista ha criticato il ritardo della politica, evidenziando come sia stato necessario l’intervento della magistratura per sbloccare la situazione.

Un’occasione di rilancio per il territorio

Il sottosegretario Claudio Barbaro, delegato alle aree protette, ha dichiarato:

“Il Parco del Matese porterà nuova visibilità nazionale e importanti risorse economiche, diventando una concreta occasione di rilancio turistico e sviluppo sostenibile”.

Il nuovo Parco si aggiunge ad altre recenti iniziative ambientali del Governo, come l’Area Marina Protetta di Capospartivento e il Parco Ambientale di Orbetello, confermando una strategia precisa nella tutela dei territori.

L’ultimo parco nazionale? Era Pantelleria

Prima del Matese, l’ultimo parco nazionale italiano istituito era stato quello dell’isola di Pantelleria, nel lontano 2016.

Con il Parco Nazionale del Matese, l’Italia compie un nuovo importante passo avanti nella protezione della biodiversità e nella valorizzazione del suo patrimonio naturale.