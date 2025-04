Alcune tra le principali catene di supermercati italiane, tra cui Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga, hanno diffuso un comunicato ufficiale riguardante il ritiro precauzionale di specifici lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura.

Motivo del richiamo

Secondo quanto riportato nei comunicati, il provvedimento è stato adottato a scopo preventivo in seguito al sospetto della presenza di materiali indesiderati all’interno delle confezioni. Sebbene non siano stati al momento segnalati danni alla salute, i supermercati e i produttori hanno deciso di procedere al richiamo per tutelare la sicurezza dei consumatori.

Dettagli dei prodotti interessati

I prodotti coinvolti sono venduti in bottiglie di plastica da 1 litro e appartengono ai seguenti lotti, con relative date di scadenza:

15/05/25B – marchi: Polenghi Lombardo, Mukki, Latteria Soresina

16/05/25B – marchi: Polenghi Lombardo, Latteria Soresina

17/05/25B – marchio: solo Polenghi Lombardo

È importante sottolineare che solo le confezioni appartenenti a questi lotti sono interessate dal ritiro.

Informazioni sul produttore

Il latte è prodotto dalla Centrale del Latte d’Italia S.p.A., la cui sede operativa si trova in via A. Faedo 60, Vicenza. L’azienda, in accordo con i punti vendita coinvolti, ha attivato la procedura di ritiro in modo tempestivo e trasparente.

Indicazioni per i consumatori

Coloro che hanno acquistato il latte associato ai lotti sopra elencati sono invitati a:

Non consumare il prodotto

Restituirlo al punto vendita di acquisto, anche in assenza dello scontrino

Richiedere il rimborso o la sostituzione

Questa misura è stata attivata per motivi di sicurezza alimentare e ha carattere esclusivamente precauzionale.