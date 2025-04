Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Misterbianco, in provincia di Catania. Una bambina di appena sette mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada dal balcone di casa. Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, scatenando shock e sgomento tra i residenti e in tutta la provincia etnea.

Secondo le prime ricostruzioni, a compiere il gesto sarebbe stata la madre della piccola, che, stando alle informazioni trapelate, soffrirebbe di gravi problemi psicologici, legati a un quadro depressivo. Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118.

La neonata, soccorsa tempestivamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Catania. Tuttavia, secondo fonti sanitarie, la piccola sarebbe deceduta prima ancora dell’arrivo al pronto soccorso.

Anche il padre della bambina è stato colto da un grave malore dopo aver appreso quanto accaduto. È stato soccorso da un’altra ambulanza e trasportato anch’egli in ospedale per ricevere le cure necessarie.

I carabinieri hanno preso in consegna la madre della bambina, attualmente sotto custodia. La Procura della Repubblica di Catania ha già aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità.