Una rapina violenta, un coltello, un bambino lasciato solo di notte in strada. Sono questi i drammatici elementi di una vicenda che ha scosso le comunità di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. Una donna di 45 anni è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore per rapina, abbandono di minore e altri reati.

La rapina: generi alimentari e un coltello da cucina

Il fatto più grave risale al 15 settembre 2024. La donna si è introdotta in un supermercato Conad di Corso Amedeo, a Cava de’ Tirreni, nascondendo nella sua borsa diversi articoli: due confezioni di yogurt, un barattolo di tonno, uno spazzolino elettrico, un supporto per cellulare e un pacco di batterie.

Superate le barriere antitaccheggio, è stata fermata dal direttore del punto vendita. La reazione è stata immediata e violenta: ha estratto un coltello da cucina e colpito l’uomo, ferendolo al torace e a una mano. L’aggressione si è consumata davanti agli occhi del figlio di 10 anni, che la stava aspettando fuori dal supermercato.

Il figlio abbandonato a Vietri sul Mare

Dopo la rapina, la 45enne si è diretta verso Vietri sul Mare, dove ha abbandonato il figlio lungo via De Marinis, una strada buia e pericolosa. A trovarlo, spaventato e solo, sono stati i carabinieri della stazione locale. Il bambino è stato successivamente affidato a una comunità protetta.

Secondo quanto dichiarato, la donna si trovava a Vietri per incontrare un’amica. È stata vista nei pressi di un’attività commerciale con una borsa intrisa di sangue, ulteriore prova della violenza appena commessa.

I precedenti: un furto a maggio

La condanna arriva anche per un precedente furto commesso il 27 maggio 2024. Quel giorno, la donna riuscì a rubare un espositore di dentifrici da un supermercato di Nocera Inferiore, per un valore di circa 380 euro. Anche in quel caso riuscì a dileguarsi senza essere fermata.

Altri reati: abbandono e ricettazione

Oltre alla rapina e all’abbandono del minore, la 45enne è stata accusata anche di ricettazione. I carabinieri l’hanno trovata in possesso delle chiavi di una Fiat Panda rubata, sparita pochi giorni prima dal parcheggio di un altro supermercato a Nocera Superiore.