Ogni anno, nel giorno del Lunedì in Albis, migliaia di fedeli, in una tradizione che affonda le radici nei secoli, raggiungono a piedi (i cosiddetti “fujenti”) e con mezzi privati il Santuario della Madonna dell’Arco, nel comune di Sant’Anastasia. Un evento che richiama una folla numerosa e che, come ogni anno, richiede l’attuazione di misure straordinarie per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

La Riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Per prepararsi adeguatamente all’afflusso di fedeli e al conseguente incremento del traffico e delle necessità sanitarie, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante l’incontro, sono state analizzate e discusse le necessarie misure di sicurezza per affrontare la grande affluenza e gli inevitabili disagi logistici che caratterizzano la manifestazione.

Rafforzamento della Sicurezza e del Traffico

Uno degli aspetti principali discussi è stato il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, sia per garantire l’ordine pubblico durante la processione sia per gestire il traffico. Per evitare disagi e garantire una mobilità fluida, è predisposto un apposito dispositivo di gestione del traffico. Gli agenti saranno inoltre pronti a intervenire in caso di necessità, così da permettere che la tradizionale celebrazione si svolga in sicurezza e tranquillità per tutti i partecipanti.

Assistenza Sanitaria Garantita

Nel corso del vertice, si è deciso anche di potenziare l’assistenza sanitaria per i fedeli presenti. Il personale sanitario del servizio di emergenza 118 sarà presente sul posto per garantire un pronto intervento in caso di emergenze, considerando l’intensa partecipazione alla manifestazione e la possibilità di disagi legati alle condizioni fisiche dei pellegrini, alcuni dei quali percorrono lunghi tratti a piedi.

Misure di Sicurezza a Cardito

Il Comitato ha inoltre trattato il tema della sicurezza in altre aree della provincia, in particolare a Cardito, dove il tasso di criminalità non ha subito modifiche rispetto agli anni precedenti. In questo comune, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli per prevenire atti criminali e garantire la sicurezza dei cittadini.

Attività di Sgombero degli Alloggi Abusivi

Infine, uno degli argomenti trattati è stato il proseguimento delle operazioni di sgombero degli alloggi occupati senza titolo. Il Comitato ha stabilito che le attività di sgombero proseguiranno in tutta la provincia di Napoli, per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva e garantire il rispetto delle normative legate al diritto alla casa.