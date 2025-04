Una tragedia ha scosso la comunità di Ottaviano: Lucia Iervolino, 30 anni, è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle gravi ustioni riportate. La donna si trovava in casa al momento dell’incidente, mentre il marito e la loro figlia erano altrove.

Indagini in corso: nessuna pista esclusa

I carabinieri della stazione di Ottaviano e della V Sezione Rilievi stanno effettuando accertamenti nell’abitazione di via Ferrovie dello Stato, dove si è consumata la tragedia. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi: si indaga sia sulla possibilità di un incidente domestico, sia su quella di un gesto volontario.

Il marito della donna, un suo coetaneo, è ancora in caserma, dove viene ascoltato dalla Procura di Nola per ricostruire gli eventi e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il dramma di Lucia Iervolino

Lucia Iervolino è arrivata in condizioni disperate prima all’ospedale di Nola e poi trasferita d’urgenza al Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è deceduta. Le ustioni di terzo grado su gran parte del corpo non le hanno lasciato scampo.

Le autorità continuano a raccogliere elementi per capire come si siano sviluppati i fatti e quale possa essere stata la causa dell’incendio che ha coinvolto la donna. La comunità di Ottaviano è sotto shock per l’accaduto, mentre si attendono sviluppi sulle indagini per far luce sulla dinamica della tragedia.