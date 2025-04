Quella che doveva essere una notte di svago si è trasformata in un incubo. Intorno alla mezzanotte, nel cuore della movida di Francofonte (Siracusa), un violento alterco è degenerato in un omicidio. Il dramma si è consumato in via Nastro Azzurro, nota per la presenza di numerosi locali frequentati da giovani.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Augusta, la vittima, un ragazzo di soli 17 anni, avrebbe avuto un acceso diverbio con un altro giovane, un 21enne ora tra i principali sospettati.

L’aggressione e il decesso

Nel corso della lite, in circostanze ancora da chiarire completamente, il maggiorenne avrebbe estratto un coltello e colpito il minorenne. Il ragazzo, identificato come Nicolas Lucifora, si è accasciato al suolo dopo essere stato raggiunto da uno o più fendenti, probabilmente all’altezza di organi vitali.

Quando sono giunti i primi soccorritori, per Nicolas non c’era ormai più nulla da fare. La gravità delle ferite e la massiccia perdita di sangue hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione. Sarà comunque l’autopsia, disposta nelle prossime ore, a chiarire con precisione le cause della morte e l’entità delle lesioni riportate.

Le indagini in corso

Attualmente, i carabinieri di Francofonte stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Diversi presenti sono già stati ascoltati, tra cui lo stesso 21enne coinvolto nella lite, che potrebbe essere l’autore materiale del fendente mortale.

Tuttavia, al momento non risultano persone in stato di fermo, anche se le indagini proseguono senza sosta per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e attribuire eventuali responsabilità penali.