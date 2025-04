La settimana in corso rappresenta una fase di transizione per l’INPS, che si prepara a erogare prestazioni attese da milioni di cittadini. In particolare, oltre all’Assegno Unico, all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro, l’Istituto ha avviato i pagamenti dell’indennità di disoccupazione NASpI, mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere corrisposto anche il trattamento integrativo, conosciuto anche come Bonus Ex Renzi.

NASpI aprile 2025: avvio dei pagamenti

A partire da lunedì 7 aprile, l’INPS ha dato inizio agli accrediti relativi alla NASpI. Tali pagamenti proseguiranno anche martedì 8 aprile e continueranno per tutta la settimana. Questo perché le operazioni di pagamento vengono gestite dalle sedi periferiche dell’INPS e non dalla sede centrale di Roma, con tempistiche che variano in base alla disponibilità di risorse e alla quantità di pratiche da lavorare.

La NASpI, lo ricordiamo, è destinata a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro e che, nei quattro anni precedenti, abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione. Inoltre, è necessario che la domanda sia stata accettata dall’Istituto.

Va precisato che l’erogazione di aprile si riferisce al mese di marzo 2025. Pertanto, per ricevere la NASpI del mese di aprile, sarà necessario attendere il mese di maggio.

Trattamento integrativo: beneficiari e tempi di erogazione

Successivamente all’erogazione della NASpI, l’INPS procederà con il pagamento del trattamento integrativo. Si tratta di un sostegno economico pari a circa 100 euro al mese, destinato a integrare i redditi più bassi.

Possono beneficiarne:

I percettori di NASpI, DIS-COLL o disoccupazione agricola;

I soggetti con un reddito annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro.

Per i lavoratori dipendenti, il trattamento integrativo è generalmente riconosciuto in busta paga. Per chi percepisce invece un ammortizzatore sociale, come la NASpI, è l’INPS a occuparsi del versamento.

Sebbene non esista una data ufficiale per l’accredito, in base all’esperienza degli scorsi mesi, è probabile che il pagamento avvenga a partire da giovedì 10 aprile o, più verosimilmente, a partire dalla settimana successiva.

Aggiornamenti sugli elenchi agricoli

Nel corso della settimana, sono attesi anche aggiornamenti in merito agli elenchi agricoli. Questi ultimi rappresentano un riferimento fondamentale per determinare l’accesso alla disoccupazione agricola da parte dei lavoratori del settore, e rivestono quindi un ruolo centrale nella programmazione dei pagamenti da parte dell’INPS.