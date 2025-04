Aprile si preannuncia un mese cruciale per milioni di italiani, con il pagamento di diverse prestazioni da parte dell’INPS che riguardano pensionati, disoccupati e famiglie con figli. Le date da segnare sul calendario sono numerose, e alcuni beneficiari potranno contare su anticipo pasquale. Ecco il calendario dettagliato dei pagamenti che interesseranno gli italiani nel mese di aprile.

Il calendario dei pagamenti INPS di aprile

L’INPS ha predisposto un calendario fitto di accrediti, che interesserà oltre 23 milioni di prestazioni. Oltre ai pagamenti ordinari, ci saranno due tranche di accredito per molte misure di sostegno, con alcuni anticipo già dal 4 aprile per alcune categorie di beneficiari. Vediamo nel dettaglio le date da ricordare.

Pensioni: via dal 1° aprile

Le pensioni di aprile sono le prime a essere accreditate. Il pagamento è già partito il 1° aprile su conti correnti bancari e postali. Chi preferisce ritirare l’importo in contante può farlo presso gli uffici postali, seguendo la turnazione alfabetica. Inoltre, è possibile prelevare il pagamento direttamente da ATM Postamat, per chi possiede Postepay Evolution, libretto o conto BancoPosta. L’importo delle pensioni potrebbe essere maggiorato grazie alla fine del prelievo IRPEF 2024, che comporta un incremento netto per molti pensionati.

Assegno di inclusione: due accrediti nel mese

L’Assegno di inclusione (Adi), destinato alle famiglie con ISEE sotto i 10.140 euro, sarà versato in due date distinte:

15 aprile: per chi riceve il primo pagamento o ha diritto a eventuali arretrati.

27 aprile: per chi ha già ricevuto il pagamento nelle mensilità precedenti.

La Manovra 2025 ha ampliato i requisiti economici per accedere a questa misura, rendendola più accessibile a nuove famiglie.

Supporto formazione e lavoro: il pagamento scatta a metà mese

Per coloro che partecipano a percorsi di politica attiva del lavoro, arriva il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Il pagamento sarà effettuato nelle seguenti date:

15 aprile: per chi ha presentato domanda nella seconda metà di marzo.

27 aprile: per chi ha fatto richiesta prima del 15 marzo.

Il supporto è pari a 500 euro mensili, destinati a chi intraprende attività di formazione o percorsi di reinserimento lavorativo.

NASpI e Dis-Coll: arrivano entro metà mese

I beneficiari della NASpI (indennità di disoccupazione ordinaria) e della Dis-Coll (indennità di disoccupazione per collaboratori) riceveranno i pagamenti entro metà mese. La finestra stimata per l’accredito è tra il 7 e il 15 aprile, ma le date precise dipendono dal momento in cui è stata inoltrata la domanda.

Assegno unico: anticipo pasquale per alcune famiglie

L’Assegno unico universale verrà accreditato tra il 18 e il 20 aprile, ma c’è la possibilità di un anticipo dal 15 aprile, per evitare sovrapposizioni con le festività di Pasqua e Pasquetta. Chi ha pratiche in fase di aggiornamento riceverà l’accredito entro la fine del mese, insieme ad eventuali arretrati.

Un aprile strategico per milioni di famiglie

Aprile è quindi un mese ricco di spese per molte famiglie italiane, tra cui quelle legate alle festività di Pasqua e alle necessità scolastiche. L’erogazione anticipata di alcune prestazioni può rappresentare un sollievo economico per tante persone, soprattutto in un periodo che può risultare difficile per la gestione del bilancio familiare. Il supporto dell’INPS continua a essere essenziale per molte famiglie che, grazie a queste prestazioni, possono contare su un aiuto concreto.