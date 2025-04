In un periodo di forte incertezza economica, l’INPS ha annunciato una misura che porta un po’ di sollievo alle famiglie italiane: l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

In un contesto in cui il costo della vita continua a salire, questo supporto economico diventa essenziale per garantire ai bambini risorse adeguate, indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori. L’assegno è accessibile a:

Lavoratori dipendenti e autonomi

Disoccupati

Pensionati

Chi non ha un’occupazione

È previsto per tutti i figli fino ai 21 anni, senza limiti di età in caso di disabilità.

Requisiti per accedere agli arretrati

Non tutte le famiglie, però, possono accedere immediatamente agli arretrati dell’Assegno Unico. Il requisito fondamentale è presentare un ISEE aggiornato.

Senza un ISEE valido:

L’importo dell’assegno sarà ridotto al minimo previsto di 57,50 euro.

Il rischio è di perdere una parte consistente dell’aiuto.

Inoltre, chi supera la soglia massima o non presenta la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non potrà ottenere l’importo pieno.

Pagamenti aprile 2025 e come recuperare gli arretrati

Per il mese di aprile 2025, i pagamenti sono imminenti. Tuttavia, chi non ha ancora aggiornato l’ISEE può rimediare:

c’è tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare una nuova DSU.

Una volta aggiornato l’ISEE:

L’INPS procederà a ricalcolare l’importo corretto.

Verranno accreditati anche gli arretrati delle mensilità precedenti.

Un’opportunità concreta per ricevere il giusto sostegno economico.

Come aggiornare l’ISEE

Aggiornare l’ISEE è semplice e si può fare in due modi:

1. Online sul portale INPS

Accedi al sito ufficiale inps.it

usando:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta entrato, compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

2. Rivolgendosi a un CAF o a un Patronato

Se preferisci un supporto diretto, puoi affidarti a un CAF o a un patronato:

Assistenza gratuita

Procedura guidata

Sicurezza nella corretta compilazione dei dati

Il rilascio del nuovo ISEE avviene solitamente entro pochi giorni dalla presentazione della richiesta.