Nel corso della fine di marzo e dei primi giorni di aprile, molti cittadini riceveranno accrediti dall’INPS, ma è fondamentale prestare attenzione al proprio conto corrente. Sono, infatti, previsti due tipi di pagamenti destinati a coloro che hanno i requisiti necessari per beneficiarne: l’Assegno di Inclusione e il Supporto Formazione e Lavoro. Ma chi li riceve e come funziona il pagamento di questi aiuti?

Doppio Pagamento sul Conto Corrente

Per alcuni beneficiari, il mese di marzo si conclude con una doppia buona notizia: l’accredito, direttamente sul proprio conto corrente, sia dell’Assegno di Inclusione che del Supporto Formazione e Lavoro. Questi aiuti economici sono stati pensati per supportare chi si trova in difficoltà economica o chi necessita di un sostegno per reinserirsi nel mondo del lavoro.

A partire dal 27 marzo, coloro che sono percettori dell’Assegno di Inclusione, e che ne hanno confermato i benefici, hanno già visto l’accredito delle somme spettanti. Lo stesso vale per chi riceve il Supporto Formazione e Lavoro, con il medesimo calendario di accredito dell’Assegno di Inclusione.

Novità per l’Assegno di Inclusione

Quest’anno, l’Assegno di Inclusione ha introdotto alcune novità significative. Innanzitutto, è stato innalzato il limite dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) da 9.360 euro a 10.140 euro, ampliando così la platea di chi può beneficiarne. Inoltre, per i nuclei familiari con persone con disabilità gravi o non autosufficienti, la soglia dell’ISEE è stata innalzata da 7.560 euro a 8.190 euro. Queste modifiche rappresentano un’opportunità per un numero maggiore di famiglie di accedere al supporto.

Aumenti per il Supporto Formazione e Lavoro

Anche il Supporto Formazione e Lavoro ha subito modifiche, a partire dall’aumento della soglia dell’ISEE, che è passata da 6.000 euro a 10.140 euro. Con l’aumento del reddito familiare ISEE, cambia anche l’importo che si riceve: non più 350 euro, ma 500 euro al mese. Inoltre, è stata estesa la durata del supporto, che non si limiterà più a un anno ma potrà essere esteso per altri 12 mesi, offrendo una maggiore continuità per i percettori.

Le Date da Tenere a Mente

Per chi aspetta questi accrediti, è importante segnare nel calendario le date di pagamento previste. Ecco quando saranno accreditati gli importi:

Pagamento Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro:

Martedì 15 aprile 2025

Giovedì 15 maggio 2025

Sabato 14 giugno 2025

Martedì 15 luglio 2025

Giovedì 14 agosto 2025

Lunedì 15 settembre 2025

Mercoledì 15 ottobre 2025

Sabato 15 novembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025

Pagamento Assegno di Inclusione (seconde date):

Sabato 26 aprile 2025

Martedì 27 maggio 2025

Venerdì 27 giugno 2025

Lunedì 28 luglio 2025

Mercoledì 27 agosto 2025

Sabato 27 settembre 2025

Lunedì 27 ottobre 2025

Giovedì 27 novembre 2025

Sabato 20 dicembre 2025